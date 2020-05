Actualidade

O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, considerou hoje o português uma "língua para o futuro" e um "instrumento privilegiado" para a globalização, numa mensagem alusiva ao Dia Mundial da Língua Portuguesa que se assinala pela primeira vez.

"Fruto dos descobrimentos, mestiçou-se com outras línguas do mundo, mas é também uma língua para o futuro servindo de instrumento privilegiado para a globalização dos nossos dias", disse António Costa, notando que é a quarta língua mais falada no mundo.

A mensagem do chefe do Governo português é uma das que integra a cerimónia 'online' que hoje assinala o primeiro Dia Mundial da Língua Portuguesa, juntando mais de duas dezenas de personalidades lusófonas da política, letras, música ou desporto.