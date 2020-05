Covid-19

A Índia deu hoje início a uma grande operação para repatriar centenas de milhares de indianos presos no estrangeiro desde março, devido às restrições globais de viagens, e que envolve navios militares e voos especiais.

Sujeita a um rigoroso confinamento nacional desde o final de março para combater a pandemia de coronavírus, a Índia proibiu a entrada de voos internacionais no seu território, deixando muitos trabalhadores e estudantes que vivem fora do país sem possibilidade de voltarem para casa.

Para levar os cidadãos de volta à Índia, um navio militar está a caminho dos Emirados Árabes Unidos, onde vive uma comunidade indiana de 3,3 milhões de pessoas - quase um terço da população deste país do Golfo - e outros dois estão a viajar para as Maldivas, disse hoje um porta-voz do exército.