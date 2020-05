Migrações

Cerca de 150 migrantes chegaram desde a tarde de segunda-feira e durante a manhã de hoje à ilha italiana de Lampedusa a bordo de barcaças precárias com origem no norte de África.

Os migrantes fizeram a travessia do Mediterrâneo de forma autónoma, sem terem sido resgatados por organizações não-governamentais, apesar do encerramento dos portos italianos devido à pandemia de covid-19.

Nas últimas horas chegaram a Lampedusa quatro barcaças, uma delas com pelo menos 72 pessoas, outra com 64 e uma terceira com mais de uma dezena de migrantes a bordo.