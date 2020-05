Covid-19

O ministro do Mar assegurou hoje, no parlamento, que as pescas não registam casos de infeção por covid-19, notando que o Governo avançou um pacote de medidas para tentar travar os impactos da pandemia no setor.

"O Ministério do Mar tem desenvolvido todos os esforços para mitigar a crise sanitária, garantido a proteção dos pescadores e agentes do setor alimentar. No setor das pescas, até à data, não foi identificado nenhum caso de contaminação. As suspeitas que surgiram foram negativas", afirmou Ricardo Serrão Santos, numa audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar.

Durante a sua intervenção inicial, o governante referiu que o Governo avançou com um conjunto de medidas para travar o impacto da pandemia no setor, onde se inclui a aplicação de um plano de contingência "exigente" nas lotas para "garantir o abastecimento de pescado aos portugueses".