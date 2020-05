Covid-19

As autoridades de Macau estão a negociar com as de Hong Kong a saída de estrangeiros que querem regressar aos seus países, cinco deles portugueses, foi hoje divulgado na conferência de imprensa de acompanhamento da covid-19.

Os pedidos foram efetuados pelos respetivos consulados. Atualmente estão em causa, além dos portugueses, dois cidadãos italianos e três indonésios.

Macau está a procurar encontrar uma solução que permita o acesso ao aeroporto internacional da vizinha região administrativa especial chinesa, num momento em que está suspenso entre as duas cidades o transporte marítimo e através da ponte Hong Kong-Macau-Zhuhai.