Covid-19

Seis pessoas morreram na segunda-feira ao despenhar-se na Somália um avião que transportava material e equipamento para apoio na luta contra a pandemia de covid-19, anunciaram hoje as autoridades somalis.

O aparelho, um Embraer 120 da empresa queniana African Express, embateu no solo próximo do aeroporto da cidade meridional de Bardale, no estado do Sudoeste.

"É terrível. Perdemos seis passageiros. Ninguém sobreviveu", afirmou o ministro estadual dos Transportes, Hassan Hussein, em declarações citadas pelo diário local Garowe Online.