Os Sonic Youth disponibilizaram na sua conta de Bandcamp o primeiro concerto da banda em Portugal, realizado no Campo Pequeno, em Lisboa, em 1993, que deu origem ao álbum ao vivo "Blastic Scene", noticia a revista Rolling Stone.

A banda norte-americana, que tem estado "adormecida" desde 2011, aproveitou o período de isolamento e começou, no final de março, a remexer no seu cofre de memórias e a disponibilizar concertos completos na sua conta de Bandcamp.

Para celebrar os 26 anos da edição de "Experimental, Jet Set, Trash and No-Star", álbum lançado em 1994, a banda partilhou na segunda-feira "Blastic Scene", nome dado ao registo do concerto no Campo Pequeno.