O lucro da Mapfre recuou 32% no primeiro trimestre deste ano, para 127 milhões de euros, face a idêntico período de 2019, anunciou hoje o grupo segurador espanhol.

Em comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), o grupo Mapfre explicou que os resultados do primeiro trimestre, a serem apresentados no conselho de administração que se realizará em 18 de maio, foram influenciadas negativamente pelo "impacto do terramoto" verificado em Porto Rico no início deste ano, que envolveu 54 milhões de euros e pelos efeitos da tempestade Glória, em Espanha, com 14 milhões.

As moedas dos países emergentes também tiveram um efeito negativo nos resultados do grupo segurador, subtraindo mais de seis milhões, lê-se no comunicado.