Covid-19

O lucro da Total caiu 99% no primeiro trimestre, para 34 milhões de dólares (31 milhões de euros), face a igual período do ano passado, devido ao impacto da pandemia da covid-19, indicou hoje a petrolífera francesa.

O resultado líquido ajustado, por seu turno, caiu 35% até março, para 1.781 milhões de dólares, enquanto o resultado operacional líquido recuou 33%, para 2.300 milhões de dólares referiu hoje a petrolífera em comunicado.

A Total referiu ainda que no primeiro trimestre foi afetada pela queda da procura de petróleo devido à pandemia da covid-19, esclarecendo que no mês de março o preço do petróleo caiu 21% em termos homólogos.