Covid-19

O município de Oliveira do Bairro anunciou hoje o investimento de 600 mil euros num plano com duas fases de medidas de apoio a famílias, instituições e agentes económicos, para combater as consequências da pandemia da covid-19.

"As medidas foram pensadas e delineadas com o objetivo de apoiar e proteger as famílias, instituições e agentes económicos do concelho, após um trabalho conjunto, realizado com as principais entidades com intervenção social e económica no nosso município", refere Duarte Novo, presidente deste município bairradino.

Até agora, segundo o autarca, a Câmara investiu já 200 mil euros na aquisição de testes de despistagem da covid-19, equipamentos de proteção individual para as IPSS, bombeiros e GNR, e na aquisição de computadores portáteis e acessos à internet para alunos identificados pelo Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro.