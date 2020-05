Actualidade

A Sociedade de Jogos de Macau (SJM), com 22 casinos no território, anunciou hoje perdas na receita líquida de 59,8% no primeiro trimestre, em relação a igual período de 2019, devido à pandemia da covid-19.

A receita líquida foi de 536 milhões de dólares de Hong Kong (63,7 milhões de euros), quando no primeiro trimestre de 2019 a maior operadora de casinos de Macau, fundada pelo magnata do jogo Stanley Ho, arrecadara 1,9 mil milhões de dólares de Hong Kong (2,3 mil milhões de euros).

O mercado VIP (grandes apostadores) também se ressentiu da crise provocada pela pandemia da covid-19 e pelo fecho durante pelo menos 15 dias dos casinos na capital mundial do jogo em fevereiro, com as receitas brutas a caírem 69,8%, dos 3,9 mil milhões de dólares de Hong Kong (460 milhões de euros) para 1,2 mil milhões de dólares de Hong Kong (140 milhões de euros).