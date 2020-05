Actualidade

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o governo do Distrito Federal, no Brasil, e a UNESCO uniram-se para celebrar hoje o Dia Mundial da Língua Portuguesa, através da criação de uma publicação infantojuvenil dedicada a Brasília.

Intitulado "Sonhar Brasília", numa dedicatória à capital brasileira que comemora 60 anos, o livro reúne oito textos, maioritariamente inéditos e ilustrados, fruto de uma colaboração entre as sete embaixadas dos Países da CPLP com representação diplomática no Brasil, o Governo do Distrito Federal, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, sigla da designação inglesa) e o Camões Instituto, no Brasil.

A obra direcionada para o público infantojuvenil reúne textos de João de Melo (Angola), Conceição Freitas (Brasil), Vera Duarte (Cabo Verde), Jorge Luís Mendes (Guiné-Bissau), Bienvenido Ebang Otogo Obono (Guiné Equatorial), Mia Couto (Moçambique), José Luís Peixoto (Portugal) e Tino Freitas (Brasil/Timor-Leste).