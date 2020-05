Covid-19

O presidente do Bundesbank considerou necessárias as medidas de política fiscal e monetária adotadas para apoiar as empresas e as famílias, mas defendeu que uma vez terminada a atual crise, "o Estado deve reduzir a sua influência na economia".

O Bundesbank, banco central da Alemanha, também disse que os bancos alemães estão atualmente a conceder empréstimos mais urgentes às empresas para superar as dificuldades geradas pela pandemia da covid-19.

Representantes do Bundesbank, das autoridades de supervisão financeira alemãs BaFin e do Banco Central Europeu (BCE) debateram hoje as consequências da pandemia covid-19 para os bancos alemães numa conferência virtual.