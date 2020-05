Actualidade

As autoridades das Filipinas ordenaram hoje à maior rede de televisão independente do país, crítica do Governo e do Presidente, Rodrigo Duterte, para deixar de emitir definitivamente.

A Comissão Nacional de Telecomunicações ordenou à coorporação ABS-CBN para pôr termo às emissões, após 25 anos de uma licença que terminou na segunda-feira.

A renovação da licença de transmissão televisiva dependia de audições parlamentares, mas as sessões foram adiadas devido ao confinamento imposto pelas medidas contra a propagação da pandemia do novo coronavírus.