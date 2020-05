Actualidade

O Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME) admitiu hoje "um défice" de 4.300 praças nas suas fileiras, muito abaixo do total de 9.000 autorizados por lei, mas tem a expectativa de "inverter a situação".

As afirmações do general Nunes da Fonseca foram feitas numa audição na comissão de Defesa Nacional, na Assembleia da República, em Lisboa, sobre a participação das Forças Armadas no combate à pandemia de covid-19 em Portugal.

O chefe do Exército afirmou, em resposta ao deputado do Bloco de Esquerda João Vasconcelos, que o questionara sobre a perda de efetivos (mais de 15 mil nos últimos anos), que atualmente o ramo tem 4.705 praças, quando o autorizado pela lei ascende a 9.000.