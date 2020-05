Actualidade

As dúvidas do Tribunal Constitucional alemão sobre o programa de compras de dívida do Banco Central Europeu (BCE) estavam hoje a pressionar os juros da dívida a 10 anos dos países periféricos, incluindo os de Portugal, mas sobretudo os de Itália.

Cerca das 12:00 em Lisboa, os juros da dívida de Portugal a 10 anos avançavam para 0,926%, contra 0,857 hoje de manhã e 0,855% na segunda-feira, depois de terem subido até 1,441% em 18 de março, um máximo desde março de 2019.

Já os juros da dívida de Itália a 10 anos, que hoje abriram a 1,761%, estavam à mesma hora a subir para 1,876%.