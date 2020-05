Covid-19

O banco francês BNP Paribas anunciou hoje que contabilizou um lucro no primeiro trimestre do ano em 1.282 milhões de euros, uma queda de 33,2% na comparação com idêntico período do ano passado.

O resultado de exploração bruto (ebitda), por sua vez, aumentou 1,3 % no período em análise, para 2.731 milhões de euros, enquanto que o resultado de exploração líquido, caiu 32,2% para 1.305 milhões de euros, refere o grupo financeiro em comunicado.

O produto bancário líquido, equivalente à receitas, também recuou para 10.888 milhões de euros, o que representa uma queda de 2,3% na comparação com igual período do ano passado.