Covid-19

A secretária de Estado do Turismo estimou hoje que as empresas do setor terão este ano uma quebra de 50% da faturação face a 2019, devido à covid-19, e apelou aos portugueses para que gozem férias no país.

"2020 será naturalmente um ano complicado. Em média as empresas vão faturar menos 50% do que em 2019. Não sabemos quando vão abrir as fronteiras e os aviões estarão no ar", comentou Rita Marques, intervindo na abertura do segundo dia do evento virtual "The Power of Food", um "debate de emergência" sobre o futuro da restauração promovido pelo simpósio Sangue na Guelra.

O turismo, setor com cerca de 130 mil empresas em Portugal, "é um dos mais impactados" pela pandemia da covid-19 e os números de janeiro e fevereiro (com subidas de 12% e 14% em relação aos mesmos meses de 2019) indicavam que o país iria ter "mais um ano absolutamente extraordinário", disse a secretária de Estado.