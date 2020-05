Covid-19

O principal assessor científico do governo britânico reconheceu hoje, numa audição no parlamento, que o país deveria ter desenvolvido capacidade para testar mais pessoas no início da pandemia covid-19 no país.

"Se tivéssemos conseguido aumentar a capacidade de testagem mais rapidamente, teria sido benéfico e por muitos tipos de razões isso não aconteceu", afirmou hoje Patrick Vallance na comissão parlamentar de Saúde.

O governo britânico é criticado por ter respondido tarde ao novo coronavírus e por ter deixado de testar todas as pessoas com sintomas, como aconselhava a Organização Mundial de Saúde, rastreando os casos e isolando pessoas que tivessem estado em contacto com pessoas infetadas.