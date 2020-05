Covid-19

A Comissão Europeia tem registado, diariamente, mais de 2.700 artigos com 'fake news' relacionadas com a covid-19 nas redes sociais, entre publicações falsas ou enganosas, divulgou hoje Bruxelas, alertando para a "elevada desinformação" na Europa sobre a pandemia.

"A Comissão identifica, diariamente, mais de 2.700 artigos com potencial desinformação relacionada com o novo coronavírus", refere o executivo comunitário num relatório hoje divulgado sobre as 'fake news' (notícias falsas) em altura de pandemia.

Tendo por base os "milhões de 'posts' [publicações] falsos ou enganosos" reportados pelas plataformas 'online' à Comissão Europeia, a instituição observa no documento (datado de final de abril) que "existe um potencial muito grande de desinformação a florescer".