Covid-19

Os espanhóis do Abanca renovaram hoje a aposta na compra do Eurobic que, segundo as suas previsões, será concluída até ao final de maio por um preço inferior ao inicial, devido ao "efeito adverso" provocado pela covid-19.

"Naturalmente que os possíveis efeitos da covid-19 têm de estar retratados na negociação, porque vão ter claramente um efeito adverso", defendeu hoje o presidente do banco, Juan Carlos Escotet Rodríguez, durante a videoconferência de imprensa em que anunciou os resultados do primeiro trimestre.

O Abanca, que também está presente em Portugal, teve lucros de 127 milhões de euros de janeiro a março de 2020, depois de aumentar as provisões para 78 milhões de euros, nomeadamente para enfrentar os desafios criados com a pandemia de covid-19.