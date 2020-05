Covid-19

O Ministério da Saúde de Cabo Verde anunciou hoje 11 novos casos de covid-19 no arquipélago, todos no concelho da Praia, elevando o total do país a 186, desde 19 de março.

Em comunicado, aquele ministério refere que das 61 amostras analisadas nas últimas horas no Laboratório de Virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública, 13 resultaram positivas para covid-19, sendo 11 casos considerados novos e dois de "controlo", no Hospital Dr Agostinho Neto, todos na capital.

Outras 41 amostras deram resultado negativo e sete permanecem pendentes, de acordo com a mesma informação.