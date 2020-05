Covid-19

A Universidade do Porto vai abrir em setembro uma época especial de exames presenciais destinada a estudantes internacionais e nacionais deslocados, bem como a alunos infetados com o novo coronavírus ou que pertençam a um grupo de risco.

"Criámos uma época especial em setembro para que os estudantes internacionais e das ilhas possam realizar presencialmente as avaliações", avançou hoje Maria de Lurdes Correia Fernandes, vice-reitora da Universidade do Porto, no âmbito de uma videoconferência para esclarecer dúvidas relacionadas com a retoma de atividades presencias.

De acordo com a responsável, os estudantes deslocados que comprovem a impossibilidade de realizar os exames presenciais durante a época normal, ou seja, nos meses de junho e julho, podem fazê-lo em setembro.