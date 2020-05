Covid-19

As lojas de comércio tradicional de Viseu começaram hoje a receber um 'kit' com material de proteção da covid-19, no âmbito de uma estratégia da autarquia para criar confiança nos consumidores.

"A mensagem que queremos passar é que é importante fazer compras no comércio tradicional para o ajudar, mas fazê-lo em segurança", afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, que hoje de manhã entregou simbolicamente o 'kit' a alguns comerciantes.

Por cada loja onde passou, o autarca deixou uma viseira, duas máscaras reutilizáveis, gel desinfetante e um autocolante para colocar nas montras a explicar que é obrigatório o uso de máscara.