Actualidade

O projeto internacional Pequenas Bibliotecas Livres recebeu o prémio Mundial de Literacia 2020, dado pela World Literacy Foundation e pelo World Literacy Council, anunciou hoje a câmara de Óbidos.

Óbidos pertence a esta rede mundial desde 2019, com a Biblioteca Livre da Sancheira Grande, denominada "Pipa Sancha", que trabalha com a comunidade, em estreita relação com as escolas e a Biblioteca Municipal.

Portugal conta mais oito pequenas bibliotecas inscritas na lista da Little Free Library, de acordo com os dados disponíveis na página da organização internacional, na Internet: Pêro Vaz Caminha, na rua da Telheira, no Porto, com o número 32133, Quinta das Conchas (32875), no Lumiar, e Fábrica das Artes, no Centro Cultural de Belém (42376), em Lisboa, nos Nirvana Studios (71922), em Oeiras, e as quatro da Ilha Terceira, nos Açores.