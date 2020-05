Covid-19

A Fiat Chrysler teve um prejuízo de 1.694 milhões de euros no primeiro trimestre, contra um lucro de 619 milhões de euros no mesmo período de 2019, devido à pandemia da covid-19, revelou hoje o fabricante automóvel.

O impacto negativo da pandemia da covid-19 sobre o construtor automóvel ítalo-americano levou a que tivesse de fechar diversas fábricas na Europa e nos Estados Unidos, refere a Fiat Chrysler em comunicado.

Como resultado desta situação, o grupo empresarial retirou as suas previsões financeiras para 2020, mas garantiu que voltará a apresentar um quadro atualizado "logo que haja uma maior visibilidade do impacto geral provocado pela crise", lê-se ainda no comunicado.