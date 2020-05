Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) está "a analisar" e irá comentar "a seu tempo" a decisão do Tribunal Constitucional alemão sobre o programa de compra de ativos de Frankfurt, disse hoje fonte oficial da instituição à Lusa.

"O BCE está a analisar a decisão e irá comentar a seu tempo", afirmou fonte oficial do BCE à Lusa, sem adiantar mais pormenores.

O Tribunal Constitucional alemão exigiu hoje ao BCE que no prazo de três meses justifique a conformidade do seu mandato para as vastas compras de dívida, numa sentença com implicações incertas.