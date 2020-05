Actualidade

O Presidente polaco Andrzej Duda, que se apresenta a um segundo mandato, recebeu hoje o apoio do sindicato Solidariedade, próximo dos conservadores no poder e com o qual assinou um "acordo-programa".

A eleição presidencial poderá decorrer no próximo domingo, apenas através de voto por correspondência, mas este escrutínio, pretendido pelo partido conservador nacionalista no poder Direito e Justiça (PiS) e criticado pela oposição, encerra diversas incertezas legais, constitucionais e técnicas e poderá ser adiado.

O acordo entre Duda e o Solidariedade - o sindicato herdeiro do movimento que derrubou o regime controlado pelo Partido Comunista em 1989, hoje próximo do PiS - constituiu a segunda edição do protocolo assinado pelas duas organizações há cinco anos, durante a campanha eleitoral que elegeu o candidato dos nacionalistas conservadores à chefia do Estado.