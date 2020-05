Covid-19

O Festival de Jazz de Valado dos Frades, no concelho da Nazaré, distrito de Leiria, foi adiado para o início de outubro, devido às restrições existentes no combate à pandemia da covid-19, divulgou a organização.

O maestro e diretor artístico do festival, Adelino Mota, anunciou a sua realização "nos três primeiros fins de semana de outubro", data em que a organização estima que "as condições do país já permitam que o público se possa deslocar à sala da Biblioteca de Instrução e Recreio (B.I.R.)".

Na comunicação feita nas redes sociais, os organizadores do festival não revelam ainda o cartaz do festival, cuja 23.ª edição deveria ter-se iniciado a 30 de abril, Dia Internacional do Jazz, e decorrer nos fins de semana seguintes, até ao dia 06 de junho.