Covid-19

A KLM iniciou na segunda-feira o "restabelecimento gradual" da sua rede europeia, apostando na conexão com "o maior número possível" de ligações intercontinentais e propondo-se retomar em maio 15% dos voos face ao período pré-pandemia.

Em comunicado, a KLM Royal Dutch Airlines fala numa "retoma gradual e cuidadosa da sua rede europeia", iniciada com a reposição do serviço do diário para oito destinos adicionais que estavam suspensos na sequência do surto de covid-19, e adianta que, partir de 11 de maio, o uso de máscaras faciais passa a ser obrigatório em todos os voos da companhia.

"A fortemente reduzida rede europeia está configurada para conectar-se com o maior número possível de voos na rede intercontinental", refere, explicando que "as rotas serão reabertas gradualmente, mas poderão ser alteradas semanalmente, dependendo das medidas adotadas pelas autoridades nos destinos".