Um espetáculo construído como um memorial a todos os peregrinos impedidos de ir a Fátima, no 13 de maio, e a quem morreu devido à pandemia de covid-19, é a próxima produção da Vortice Dance, anunciou hoje a companhia.

Com estreia agendada para a noite de 12 de maio, após as celebrações oficiais no Santuário de Fátima, "Pellegrino" é uma instalação de 'videomaping' com dança, que será projetada na fachada do edifício dos Missionários da Consolata, em Fátima, e transmitida pela Internet.

Segundo os coreógrafos Cláudia Martins e Rafael Carriço, citados em comunicado da Vortice Dance, que tem sede em Fátima, "Pellegrino" é "uma mensagem de esperança no futuro", e foi criado como "um memorial a todos os peregrinos que este ano, devido à pandemia de covid-19, não se podem deslocar a Fátima, assim como a todos aqueles que pereceram com a doença".