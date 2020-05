Covid-19

Munique, 05 mai 2020 - A Baviera vai reabrir os restaurantes e hotéis até final de maio, anunciaram hoje as autoridades daquele estado alemão, ignorando as recomendações da chanceler Angela Merkel quanto aos riscos do fim do confinamento devido à covid-19.

Sem esperar por uma reunião agendada para quarta-feira entre a chanceler alemã e os responsáveis das várias regiões, com o objetivo de definir um plano comum para o fim do confinamento, o maior estado federado alemão divulgou hoje o seu próprio programa, que prevê a reabertura do setor turístico já este mês.

"Chegou o momento de uma abertura prudente", disse o chefe do Governo regional, Markus Söder, citado pela AFP, considerando que "os sucessos" na luta contra a pandemia de covid19 "são evidentes".