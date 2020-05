Covid-19

A equipa de futebol do Sporting voltou hoje a trabalhar na Academia de Alcochete, num treino dedicado à componente física, depois de quase dois meses sem jogar devido à pandemia da covid-19.

No segundo dia de trabalho em conjunto, com o plantel dividido em grupos e com trabalho setorizado, "o aspeto físico foi intensificado, com os jogadores a serem obrigados a cumprir diversas estações de treino com e sem bola".

Na sessão, a segunda desde o regresso em conjunto, o treinador Rúben Amorim continuou sem contar com o avançado Luiz Phellype, o único indisponível devido a lesão, enquanto o guarda-redes Renan Ribeiro fez trabalho específico com o técnico Tiago Ferreira.