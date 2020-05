Covid-19

Mais de 140 famílias de refugiados em Angola precisam de assistência alimentar "para sobreviverem", em período de confinamento social devido à covid-19, alertou hoje o seu coordenador, pedindo "atenção especial às crianças órfãs e refugiados com doenças crónicas".

"Todos estão confinados e os refugiados estão mais vulneráveis, temos um número elevado de refugiados com tuberculose e doença crónica, de crianças órfãs na comunidade, nos aproximamos ao Governo através do Ministério da Ação Social, nos atenderam, mas não foi suficiente", afirmou hoje o coordenador geral dos refugiados em Angola, Mussenguele Kopel.

Em declarações aos jornalistas sobre as implicações da covid-19, o responsável agradeceu o apoio inicial prestado pelas autoridades angolanas, referindo, no entanto, que "foi insuficiente" e que "mais de 140 famílias", sobretudo em Luanda, "continuam carenciadas, com fome e sem assistência alimentar".