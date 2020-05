Actualidade

Portugal não usa carvão para produzir eletricidade há 52 dias, o que reduziu as emissões de dióxido de carbono (CO2) em quase um milhão de toneladas, indicam as contas da associação ambientalista Zero, hoje divulgadas.

Num comunicado em que dá conta do recorde, a associação salienta que não se queima carvão para produzir eletricidade há 52 dias seguidos nas centrais de Sines e Pego, e lembra que a central de Sines está parada há 100 dias.

"Tal conduziu a uma redução inédita e sem precedentes das emissões de gases com efeito de estufa em Portugal", diz a Zero no comunicado.