Covid-19

Quatro cidades do estado brasileiro do Maranhão vivem hoje o primeiro dia de bloqueio total dos serviços não essenciais e do trânsito de pessoas nas ruas ('lockdown'), após a justiça determinar essa medida para conter o avanço da covid-19.

As cidades maranhenses que ficarão em 'lockdown' por dez dias são: São Luís, capital regional do estado, Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa.

Pessoas que desrespeitam a ordem de ficar em casa, que tentem entrar ou sair destes municípios de carro, que estiverem no meio de aglomerações, que saírem à rua sem máscara, entre outras restrições impostas pelo poder executivo regional, estarão agora sujeitas a advertência e até ao pagamento de multa.