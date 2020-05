Covid-19

A Volta a Itália e a Volta a Espanha vão coincidir em datas, segundo o calendário revelado hoje pela União Ciclista Internacional (UCI), que inclui as principais provas velocipédicas adiadas devido à pandemia da covid-19.

"Com o acordo de todos os agentes envolvidos, a UCI estabeleceu um [calendário] revisto do WorldTour, que arrancará com a Strade Bianche, em 01 de agosto, e terminará com a Volta a Espanha em 08 de novembro. Este incluirá 25 provas", pode ler-se no comunicado da UCI, que precisa que o Giro decorrerá entre 03 e 25 de outubro e a Vuelta, numa versão mais reduzida, irá para a estrada entre 20 de outubro e 08 de novembro.

O calendário revisto não só não evita a coincidência de datas destas duas grandes Voltas - a outra, o Tour, mantém-se entre 29 de agosto e 20 de setembro -, como coloca quatro dos cinco 'Monumentos' no mesmo período do Giro e da Vuelta: Liège-Bastogne-Liège (04 de outubro), a Volta a Flandres (18 de outubro), o Paris-Roubaix (25 de outubro) e a Volta à Lombardia (31 de outubro).