Actualidade

A Comissão Europeia publica na quarta-feira as Previsões Económicas da Primavera, as primeiras projeções de Bruxelas sobre o potencial impacto da pandemia da covid-19 na economia europeia, em risco de conhecer uma contração sem precedentes.

As previsões macroeconómicas do executivo comunitário, com vários indicadores para cada Estado-membro, deverão servir também como referência para as decisões que vierem a ser adotadas sobre a distribuição de apoios aos 27 no quadro do plano de recuperação que a Comissão apresentará em breve, e que terá em conta o impacto da pandemia em cada país.

As anteriores previsões, de inverno, foram publicadas em 13 de fevereiro, numa altura em que o novo coronavírus parecia ser um problema sobretudo da China, o que levou Bruxelas a manter a projeção de crescimento da economia da zona euro em 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB) tanto este ano como em 2021, cenário que mudou radicalmente desde então, estimando-se agora que a zona euro conheça uma contração bem acima daquela verificada no auge da anterior crise financeira (-4,5%, em 2009).