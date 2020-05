Óbito/Kaká Barbosa

O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, considerou hoje que o intérprete, compositor e escritor Kaká Barbosa, que morreu na sexta-feira aos 73 anos, deixa um legado "de imenso valor" para as novas gerações.

"Membro da Academia Cabo-verdiana de Letras, da Associação Cabo-verdiana de Escritores e do Pen Club de Cabo Verde, músico e compositor admirado pelos seus pares, Kaká Barbosa deixa um legado de imenso valor para as novas gerações", considerou Jorge Carlos Fonseca.

Numa nota de pesar à família, o chefe de Estado cabo-verdiano referiu que foi "com profundo pesar" que recebeu a notícia do desaparecimento físico do compositor, cantor e escritor.