Covid-19

O setor florestal português registou "algum abrandamento" nas atividades de gestão e industriais devido à pandemia, mas as cadeias logísticas e de abastecimento mantiveram-se asseguradas e a fileira garante ser "estratégica" para a recuperação económica do país.

"Os trabalhos de prestação de serviços e atividades de gestão florestal, na sua generalidade, correram numa situação de quase normalidade. Houve necessidade de nos adaptarmos à nova legislação e as indústrias da fileira foram afetadas de diferentes formas e intensidades, mas não houve notícias tão bombásticas como noutros setores", afirmou o presidente da direção do Centro Pinus, João Gonçalves, num 'webinar' (seminário 'online') organizado hoje pela consultora Agroges sob o tema "As florestas e a crise que vivemos: um olhar para além da pandemia".

Também Luís Veiga Martins, diretor-geral da Celpa - Associação da Indústria Papeleira, disse terem sido mantidas durante este período "as atividades mais ou menos normais de gestão florestal": "Naturalmente com alguns ajustamentos dos planos de exploração, mas tentou-se que as atividades continuassem com o mínimo de distorção", sustentou.