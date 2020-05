Covid-19

A Morcul - Associação Jovem de Mortágua e a Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Mortágua lançaram uma campanha de angariação de fundos para comprar equipamento de proteção individual para quatro entidades do concelho, disse hoje um responsável.

"Falámos com as entidades que vão ser beneficiárias do 'crowdfunding' e vimos que todas elas tinham algum problema de stock de equipamento de proteção individual. Pensámos então que era uma boa oportunidade para as ajudarmos", adiantou o presidente da Morcul.

Tiago Mendes disse à agência Lusa que a campanha "Mortágua Solidária" está a decorrer até ao último dia de maio e, para ajudar, basta entrar na plataforma (https://ppl.pt/covid19/mortagua ou https://www.facebook.com/Mortagua.Solidaria) e contribuir.