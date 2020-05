Covid-19

O laboratório de patologia clínica do Hospital de Santo André está a colaborar com a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL) na realização dos testes a funcionários de lares, aumentando a capacidade de resposta.

O Laboratório de Hematologia do Serviço de Patologia Clínica do Hospital de Santo André, do Centro Hospitalar de Leiria (CHL), começou, na segunda-feira, a colaborar com a CIMRL e com os Agrupamentos dos Centros de Saúde (ACES) para a realização de testes ao novo coronavírus a cerca de 3.000 funcionários de lares da região.