Covid-19

A Câmara da Pampilhosa da Serra cancelou as festividades que organiza habitualmente em agosto com a presença de milhares de pessoas, disse hoje à agência Lusa o presidente da autarquia.

Segundo José Brito, a lista de eventos cancelados inclui as Festas do Concelho, a Feira de Artesanato e Gastronomia, as Noites de Verão e o Seaside Sunset Sessions.

"Não vai haver condições para isso", adiantou, considerando que a realização das iniciativas de entretenimento "é impensável nos moldes anteriores", com milhares de pessoas na praia fluvial da Pampilhosa da Serra, no rio Unhais, e nas ruas daquela vila do distrito de Coimbra.