Covid-19

O administrador da Global Media Group (GMG) Afonso Camões questionou hoje quando é que chegam as medidas de anunciadas pelo Governo, de compra antecipada de publicidade institucional, afirmando desconhecer os critérios da sua repartição.

Camões falava no final de uma audiência com o Presidente da República, no segundo dia em que o chefe de Estado está a receber os líderes dos principais grupos de comunicação social sobre o impacto da pandemia de covid-19 no setor.

"É importante perguntarmos ao Governo quando é que chegam as medidas de apoio que foram anunciadas há semanas", questionou o administrador da GMG, grupo que detém os títulos Diário de Notícias (DN), Jornal de Notícias (JN), a rádio TSF, Dinheiro Vivo, entre outros, o qual entrou em processo de 'lay-off' em abril, medida que abrange 538 trabalhadores.