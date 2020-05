Covid-19

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, admitiu hoje que a conclusão do programa de vinculação dos precários do Estado poderá "resvalar" para depois do primeiro semestre devido à pandemia da covid-19.

"O PREVPAP [Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública] neste momento tem 20 mil trabalhadores integrados, mas naturalmente que os procedimentos foram prejudicados por este período que vivemos", disse a ministra em audição na comissão parlamentar de Administração Pública.

"É um objetivo que vamos retomar agora", acrescentou Alexandra Leitão, na resposta aos deputados.