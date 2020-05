Actualidade

O antigo árbitro José Leirós anunciou hoje a intenção de avançar com uma candidatura ao Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), explicando que existe uma alternativa à atual liderança.

"Como nos últimos dois dias foi anunciado que ia haver a recandidatura do atual presidente do Conselho de Arbitragem e como os estatutos permitem que uma lista ao CA seja sufragada de forma independente, é para que se saiba que existem outras pessoas da arbitragem e do futebol que já há algum tempo que pensam este tema e estão disponíveis para apresentar o seu projeto, aquilo que querem da arbitragem", disse José Leirós, em declarações à agência Lusa.

José Leirós explicou que este anúncio sobre a sua intenção de avançar pretende demonstrar que existem alternativas, considerando que a arbitragem portuguesa "não está bem".