Actualidade

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, disse hoje que quer reduzir em cerca de 25%, nesta legislatura, os prazos dos reembolsos da ADSE, subsistema de saúde dos funcionários públicos.

"É objetivo meu reduzir em cerca de 25% os prazos de reembolso da ADSE. Espero vir a consegui-lo", afirmou a ministra numa audição na comissão parlamentar de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local.

Alexandra Leitão lembrou que a digitalização dos documentos da ADSE está prevista no Orçamento do Estado para 2020 e que um dos constrangimentos tem a ver "com uma codificação das faturas da ADSE em função de códigos de atos médicos que são de uma complexidade enorme".