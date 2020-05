Covid-19

O administrador do jornal Público João Amaral afirmou hoje que o jornal tinha "todas as condições" para recorrer ao 'lay-off', mas devido ao serviço que presta ao país, tal "não faria sentido".

João Amaral, que é 'Chief Development Officer' da Sonae, falava aos jornalistas no final de uma audiência com o Presidente da República, no segundo dia de encontros de Marcelo Rebelo de Sousa com os líderes dos principais grupos de comunicação social sobre o impacto da pandemia de covid-19 no setor.

"Estão reunidas todas as condições para que nós, assim o entendêssemos, pudéssemos recorrer ao 'lay-off' simplificado, pela queda de receitas", afirmou o administrador.