Covid-19

A TAP vai retomar a rota Lisboa - Porto com três voos por semana a partir de 18 de maio e até ao final do mês, segundo informação disponível no 'site' da companhia aérea portuguesa, impactada pela pandemia de covid-19.

Nas rotas domésticas, a mesma informação indica que de Lisboa para a Madeira, de 18 a 31 de maio, a frequência passará dos atuais dois voos por semana para três.

Já as ligações de Lisboa a Ponta Delgada, nos Açores, de 18 a 31 de maio, serão reduzidas dos atuais três voos por semana para dois, ao passo que as ligações à ilha Terceira a partir da capital serão aumentadas do atual voo único por semana para dois.