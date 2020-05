Covid-19

A Madeira não registou nas últimas 24 horas novos casos de covid-19, estando assim há 11 dias consecutivos sem registo de novas infeções, anunciaram hoje as autoridades regionais, acrescentando que há ainda a reportar duas recuperações.

De acordo com a vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde da Madeira (IASAÚDE), Bruna Gouveia, a Madeira tem assim 50 doentes recuperados e 36 com infeção ativa.

A responsável indicou ainda que o número de doentes recuperados representa 58% do total dos casos positivos.